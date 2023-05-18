Подмосковье 18 мая 2023, 15:09 Энергетики Подмосковья поучаствовали в фестивале профессий в Шатуре

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Специалисты «Мособлэнерго» приняли участие в фестивале профессий «Путь навыков» для школьников седьмых-девятых классов. Мероприятие прошло в Шатуре, на него пришли более 500 детей.

Ребята смогли своими глазами увидеть работу специалистов и попробовать себя в 15 различных профессиях.

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Энергетики рассказали о трудовой деятельности и электросетевом предприятии.

«Ребята могли изучить стенд, на котором наглядно продемонстрирована работа релейной защиты в электрических подстанциях, а также потренировать навыки оказания первой помощи на учебном манекене», — рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

Для подготовки будущих кадров «Мособлэнерго» сотрудничает с Шатурским энергетическим техникумом. Студенты проходят практику на предприятии, а после окончания обучения имеют возможность трудоустроиться в компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что образовательные кластеры Подмосковья — это уникальные площадки для развития талантов школьников.

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