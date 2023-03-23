Подмосковье 23 марта 2023, 05:30 Энергетики отремонтировали ЛЭП длиной почти 19 километров в Шатуре и Егорьевске Россети Московский регион

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Специалисты компании «Россети Московский регион» отремонтировали высоковольтную ЛЭП «Радовицы — Мох». Воздушная линия проходит через труднодоступную болотистую и лесистую местность в Шатуре и Егорьевске и имеет длину 18,97 километра.

Сотрудники использовали метод искусственного намораживания льда. Такую технику активно практикуют в областях Крайнего Севера.

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Сложность ремонта состояла в том, что часть линии находилась в водоеме, иногда на глубине трех метров. По этой причине специалисты пробурили в некоторых местах лед, а затем с помощью насоса откачали воду. После этого энергетики провели искусственное намораживание вокруг опоры. В итоге слой льда составил порядка 15 сантиметров, поверхность смогла выдержать крупногабаритную технику.

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Отремонтированная ЛЭП обеспечивает электричеством 29 населенных пунктов и девять социально значимых объектов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в регионе необходимо повысить качество услуг отопления и электричества.

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