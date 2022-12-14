Важное 14 декабря 2022, 12:38 Андрей Воробьев: дорожные службы Подмосковья перешли на усиленную работу из-за затяжного снегопада

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Дорожные и коммунальные службы Московской области работают в усиленном режиме из-за затяжного снегопада, сообщил губернатор Андрей Воробьев. В расчистке дорог задействовали три тысячи машин и 3,4 тысячи человек.

«По прогнозу снегопад в Москве и области будет идти до вечера. Ситуация на дорогах уже сложная. Наши коммунальные службы работают в усиленном режиме», — подчеркнул губернатор.

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В первую очередь расчищают дороги и маршруты общественного транспорта, чтобы минимизировать образование пробок. Кроме того, начали работать резервные автобусы, чтобы жители меньше ждали на остановках.

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Также дал команду вычистить снег на подходах к станциям, остановкам, социальным и торговым объектам. И прошу жителей Подмосковья: будьте максимально внимательны и осторожны Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что сегодня уже более 12 часов идет снег и продолжаться он будет до вечера.