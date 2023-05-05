Подмосковье 05 мая 2023, 12:49 Электроснабжение в ОИЯИ в Дубне станет надежнее благодаря реконструкции Объединенный институт ядерных исследований

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В Дубне в этом году реконструируют электрическую подстанцию № 620 «Сестра» на территории Лаборатории ядерных проблем имени Джелепова в Объединенном институте ядерных исследований. Проект оценили в миллиард рублей, сообщили в министерстве жилищной политики Московской области.

Площадь подстанции составляет около 5,9 тысячи квадратных метров. На ее территории построят два модульных здания для размещения релейной защиты, комплектных распределительных устройств, щита постоянного тока и аккумулятора. Также на объекте обновят оборудование.

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«Проведенные работы помогут подстанции безопасно функционировать и повысят надежность электроснабжения институтских и городских объектов, а также увеличит разрешенную мощность на 9,5 МВт для действующих и будущих научных установок», — добавили в министерстве.

Также реконструкция объекта создаст 12 рабочих мест для обслуживающего персонала. Проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству.

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