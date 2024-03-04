Подмосковье 04 марта 2024, 12:22 Электроснабжение улучшили для 500 жителей дома на улице Гагарина в Чехове Медиасток.рф

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Сотрудники «Мособлэнерго» повысили надежность электроснабжения для 500 жителей Чехова. Там провели работы на кабельной линии, питающей многоквартирный дом на улице Гагарина.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, кабельная линия проходит от подстанции у дома. Ее протяженность — 100 метров. Для качественной подачи энергии специалисты заменили 20 метров проводов и смонтировали две муфты.

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