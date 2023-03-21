Подмосковье 21 марта 2023, 13:03 Электроснабжение станет надежнее еще в 26 округах Подмосковья в этом году Мособлэнерго

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Компания «Мособлэнерго» приступила к реализации ежегодной программы от Министерства энергетики Московской области. Специалистам предстоит улучшить электроснабжение в 26 округах региона. Работы начались в марте, а завершатся к осени 2023 года.

В рамках программы энергообъекты отремонтируют, реконструируют и построят в Домодедове, Ступине, Пушкино, Чехове, Истре, Мытищах, Подольске, Красногорске, Щелкове, Электрогорске и других округах. При включении муниципалитетов в программу учитывались жалобы местных жителей на перебои со светом.

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Также специалистам предстоит заменить 557 опор ЛЭП и 81 километр неизолированных проводов на СИП, отремонтировать оборудование 35 подстанций, реконструировать 26 километров и построить 48 километров воздушных и кабельных линий электропередачи, реконструировать 25 и построить 30 трансформаторных подстанций.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в шести городских округах Московской области модернизируют канализационные системы.

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