Подмосковье 27 ноября 2023, 17:03 Электроснабжение станет надежнее еще для 3 тысяч жителей Солнечногорска Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Специалисты заменили шесть трансформаторов в городском округе Солнечногорск. Новое оборудование обеспечит бесперебойную подачу электричества для трех тысяч жителей округа.

Специалисты «Россетей» установили на подстанциях трансформаторы с увеличением мощности и реконструировали воздушную линию, обеспечивающую электроснабжение деревень Ложки, Гончары и Пешки.

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«Установлены 55 новых, взамен отслуживших сроки эксплуатации, опор линий электропередач и смонтированы 2,5 километров самонесущего изолированного провода большего сечения», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Он добавил, что в округе также отремонтировали 34 трансформаторные подстанции, более четырех километров кабельных линий, заменили более 20 километров голого провода и установили 183 новые опоры линий электропередач. Ознакомится с полной программой повышения надежности электроснабжения можно на сайте администрации Солнечногорска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе усовершенствуют робота для решения вопросов ЖКХ.

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