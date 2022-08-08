Электроснабжение 7 садовых товариществ в Шатуре стало надежнее

В городском округе Шатура улучшили электроснабжение местных садовых товариществ. Теперь электричество в них станет намного надежнее и удобнее для пользователей. Работы там проводились силами специалистов восточного филиала «Россети Московский регион».

От одной кабельно-воздушной линии там электричеством обеспечиваются сразу семь садоводческих товариществ. Это «Луч», «Энергия», «Энергетик», «Строитель — 2», «Атомщик», «Полиграфкнига» и «Мещера». Эти товарищества были основаны примерно 40 лет назад. Сети к 2019 году были достаточно изношены, они требовали срочной модернизации.

В ходе работ специалисты вместо старых и уже отслуживших свой срок опор поставили 66 новых, сделанных из железобетона. Кроме того, была проведена реконструкция порядка 11 километров воздушных линий, там появился современный самонесущий изолированный провод. Он гораздо более устойчив к повреждениям, это особенно важно для лесистой местности, где в любой момент в непогоду на провода могут упасть ветви.

«Передача энергохозяйства СНТ и КП в сетевую организацию имеет ряд финансовых преимуществ. Собственники, передавшие свои электросети профессионалам, освобождаются от затрат, связанных с их капитальным ремонтом и эксплуатацией. Обслуживание, текущий ремонт и при необходимости замену оборудования произведет сетевая компания», — отметил министра энергетики Московской области Александр Самарин.

Все работы помогут в будущем значительно улучшить качественное и надежное снабжение пользователей электричеством.

Ранее губернатор Андрей Воробьев и глава «Россетей» обсудили развитие электросетей Подмосковья. Встреча прошла на Петербургском международном экономическом форуме.