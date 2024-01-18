Подмосковье 18 января 2024, 15:31 Электросети в деревне Кузнецы под Павловским Посадом отремонтируют летом Алёна Притула

Читать 360tv в

Глава Павловского Посада Денис Семенов встретился с жителями деревень Кузнецы, Тарасово и Носырево. Он ответил на их вопросы по теле электроснабжения.

Из-за сильных морозов и нагрузок на сеть в округе часто случаются перебои с электричеством. Эту тему жители смогли обсудить с представителями администрации и «Россетей». Специалисты рассказали о причинах перебоев и о том, какие меры будут приняты. Так, масштабные работы запланировали на лето, когда нагрузка на сети будет меньше.

Реклама

Другой темой обсуждения стала возможность строительства еще одной дороги в деревне Кузнецы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».