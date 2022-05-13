facebook_pixel
    13 мая 2022, 14:16

    Электронный документооборот поможет ускорить газификацию в Подмосковье

    Анастасия Аброськина

    Запуск газопроводов ускорят в Подмосковье. На это повлияет первое в России трехстороннее соглашение об электронном документообороте взамен бумажного.

    Электронный документооборот поможет ускорить газификацию в Подмосковье | Изображение 1

    Договор подписали Министерство энергетики Подмосковья, Ростехнадзор и «Мособлгаз». Теперь ускорится реализация проектов газификации.

    Повлияет это и на президентскую программу «Социальная газификация», отметил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

    Электронный документооборот очень важен в нашей масштабной работе. Это позволяет нам значительно сократить сроки по оформлению документов

    Александр Самарин.

    Он поблагодарил Ростехнадзор за возможность перехода на новый уровень.

    У Подмосковья самая большая доля объектов догазификации среди регионов России, отметил руководитель Центрального управления Ростехнадзора Евгений Тюменцев.

    Электронный документооборот поможет ускорить газификацию в Подмосковье | Изображение 2

    Соглашение позволит сократить сроки ввода газопроводов. Раньше взаимодействие было бумажным и занимало много времени, а теперь его перевели в онлайн. Об этом сообщил генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

    Благодаря переходу к инновационной модели взаимодействия с коллегами газ в дома людей сможет прийти быстрее

    Игорь Баранов.

    Всего по президентской программе газ бесплатно подведут к границам 115 тысяч домов Подмосковья. Это коснется 300 тысяч жителей.

    Электронный документооборот поможет ускорить газификацию в Подмосковье | Изображение 3

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что регион завершит социальную газификацию в 2022 году.