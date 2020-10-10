Электронные услуги стали в два раза популярнее в Подмосковье

В Подмосковье спрос на электронные услуги за год вырос почти вдвое. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В этом году еженедельный прирост обращений составил 220 тысяч, когда в прошлом году было 120–150 тысяч, передает «Подмосковье сегодня».

На данным момент в Подмосковье 187 из 450 услуг доступны в электронном виде, отметил министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Он также добавил, что более трех миллионов услуг было оказано жителям через портал госуслуг Московской области.

В топ популярных онлайн-услуг в 2020 году вошли запись на кружки, выплаты на ребенка и обеспечение питанием кормящих мам, беременных и детей.

Ранее стало известно, что за пять лет в Подмосковье выдали около двух тысяч сертификатов на социальную ипотеку. С помощью этого власти поддерживают врачей, учителей, воспитателей, ученых, тренеров и других работников.