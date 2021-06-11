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    11 июня 2021, 13:36

    Электронные паспорта школ запланировали внедрить в Подмосковье

    Анастасия Аброськина

    Электронные паспорта могут появиться у подмосковных школ. Такое нововведение позволит снизить нагрузку на учителей, поскольку им больше не придется лишний раз собирать документы для разных отчетов.

    Электронные паспорта школ запланировали внедрить в Подмосковье | Изображение 1

    Это означает, что электронный паспорт отразит все сведения об образовательных организациях. Новый проект обсудили в Мособлдуме, рассказала замминистра образования региона Елена Дрыганова.

    Школы часто жалуются на большое количество запросов. Чтобы уменьшить бюрократическую нагрузку на учителей и директоров, планируем запустить электронный паспорт

    Елена Дрыганова.

    Это позволит оперативно получать информацию о каждой из школ и составлять отчеты. Также станет проще анализировать достижения и результаты.

    «В электронном паспорте мы соберем все те данные, которые требуются для отчетов. Соответственно, это уже будет убрано из деятельности педагогов», — добавила Дрыганова.

    По ее словам, в итоге учителя будут уделять больше внимания образовательному процессу.