Электронные паспорта школ запланировали внедрить в Подмосковье

Электронные паспорта могут появиться у подмосковных школ. Такое нововведение позволит снизить нагрузку на учителей, поскольку им больше не придется лишний раз собирать документы для разных отчетов.

Это означает, что электронный паспорт отразит все сведения об образовательных организациях. Новый проект обсудили в Мособлдуме, рассказала замминистра образования региона Елена Дрыганова.

Школы часто жалуются на большое количество запросов. Чтобы уменьшить бюрократическую нагрузку на учителей и директоров, планируем запустить электронный паспорт Елена Дрыганова.

Это позволит оперативно получать информацию о каждой из школ и составлять отчеты. Также станет проще анализировать достижения и результаты.

«В электронном паспорте мы соберем все те данные, которые требуются для отчетов. Соответственно, это уже будет убрано из деятельности педагогов», — добавила Дрыганова.

По ее словам, в итоге учителя будут уделять больше внимания образовательному процессу.