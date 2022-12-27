Подмосковье 27 декабря 2022, 19:07 Электрички изменят расписание в новогодние праздники в Подмосковье

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Согласно новогоднему графику, 30 декабря поезда будут курсировать по расписанию пятницы, с 31 декабря по 7 января — по расписанию субботы, 8 января — по расписанию воскресенья. Также поезда ЦППК в новогоднюю ночь будут ходить дольше, а в праздничные дни появятся дополнительные рейсы.

В две праздничные ночи: с 31 декабря на 1 января и с 6 января на 7 января пригородные составы на всех направлениях будут ходить дольше. Для удобства пассажиров на некоторых маршрутах в новогодние каникулы запустят дополнительные рейсы.

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Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении.

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Ранее жители Подмосковья оставили свыше 100 жалоб на поезда Ярославского направления. Губернатор Андрей Воробьев лично проверил состояние транспорта, а также пообщался с пассажирами и выслушал их пожелания.

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