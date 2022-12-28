Подмосковье 28 декабря 2022, 13:34 Электричество появилось в новом здании станции скорой помощи в Кашире

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Специалисты «Мособлэнерго» обеспечили электроснабжением новое здание скорой помощи на улице Дзержинского в Кашире. К объекту проведены 2 кабельные линии общей протяженностью 400 метров.

Работы были выполнены по договору технологического присоединения в рамках инвестиционной программы, реализуемой «Мособлэнерго» в Подмосковье. Данные мероприятия позволили обеспечить станцию скорой помощи второй категорией надежности электроснабжения, которая предусматривает питание потребителя от двух независимых источников. Отмечается, что работы выполнены в срок.

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Новое здание скорой помощи площадью 1,7 тысячи квадратных метров построено в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». В нем находятся диспетчерская, кабинет предрейсовых осмотров, комнаты отдыха бригад и водителей, архив, кабинеты фельдшеров и врачей, а также конференц-зал и другие помещения.

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С начала года в Подмосковье построили 25 социальных объектов, еще 27 сдавали в декабре. Это школы, детские сады и медучреждения. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что в следующем году запланировано создание еще 56 таких мест.

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