Подмосковье 16 мая 2023, 09:49 Экстрим-парк для скейтбордистов и роллеров появится в парке Победы в Талдоме Министерство благоустройства Подмосковья

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Благоустройство новой зоны для экстремального спорта началось в парке «Победа» в Талдоме. Уже к концу августа здесь появится трек для тренировок на самокатах, роликах, скейтах и велосипедах.

«Совсем скоро для любителей экстремальных видов спорта в Талдомском парке Победы появится новая зона общей площадью более 1200 квадратных метров. К работам приступили пару недель назад, завершить планируем уже к августу», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Площадка будет состоять из скейт-парка, выполненного из архитектурного бетона, и асфальтированного памп-трека. Это специально сконструированная волнообразная трасса, на которой можно отрабатывать трюки. Кочки, виражи и трамплины разного уровня сложности оценят любители скейтбордов и роликов, самокатов и велосипедов.

Площадки будут связаны между собой пешеходной тропой. Вокруг появятся газоны и парковка для велосипедов, урны и скамейки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».

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