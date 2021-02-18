Экстренную социальную помощь получили почти 68 тысяч жителей Подмосковья за год

Экстренную социальную помощь за год получили почти 68 тысяч жителей Подмосковья. Им оформили выплаты на общую сумму 431,6 миллиона рублей.

Такая помощь предусмотрена для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Об этом рассказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Выплатами поддержат инвалидов и жителей с неспособностью к самообслуживанию из-за преклонного возраста. Помощь положена и малообеспеченным людям, а также в случаях болезни и безнадзорности.

Также среди основных причин, по которым дают выплаты, кризисные ситуации. Например, жителям выделят деньги, если их имущество пострадало из-за стихийных бедствий, техногенных аварий, пожаров, взрывов бытового газа.

Правила получения выплаты

Помощь можно получить раз в год. Выплату дают на основании сведений о доходах.

Семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают до семи тысяч рублей на каждого человека. Одиноко проживающим выплачивают до десяти тысяч.

При повреждении или утрате жилья и имущества в результате стихийных бедствий размер выплат составляет до 30 тысяч рублей на каждого человека в семье, а до 50 тысяч — одиноко проживающим.

Также жители могут воспользоваться социальным контрактом, размер которого составляет от 60 до 250 тысяч рублей.

Социальный контракт направлен на то, чтобы помочь нуждающимся перейти на самообеспечение, преодолеть жизненные трудности Ирина Фаевская.

Ранее стало известно, что жители Подмосковья могут обратиться за неотложной социальной помощью онлайн.