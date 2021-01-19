Жители Подмосковья смогут обратиться за неотложной социальной помощью онлайн

Теперь в Московской области можно подать онлайн-заявление на срочные социальные услуги. Ответ должен прийти в течение одного рабочего дня. Об этом рассказал министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

Ранее подать заявление на получение срочных социальных услуг удавалось лишь при личном обращении в МФЦ Максим Рымар.

Однако теперь услугу перевели в онлайн. Для подачи заявления потребуется только паспорт.

«Результат оказания услуги можно получить в 126 офисах МФЦ региона», — добавил Рымар.

Как получить помощь?

На сайте потребуется заполнить электронную форму заявления. В нем необходимо внести сведения о себе, выбрать вид срочной помощи и указать МФЦ для получения результатов. Также надо приложить копию паспорта.

Жители смогут выбрать один из видов помощи:

• обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов;

• обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости;

• содействие в получении юридической или психологической помощи;

• содействие в получении временного жилья;

• помощь со сбором документов на социальное обслуживание;

• обучение навыкам ухода за инвалидами I и II групп;

• доставка пенсионеров из сел в больницы Подмосковья;

• проведение мероприятий программы «Активное долголетие».

Стать участником проекта «Активное долголетие» можно будет не выходя из дома, подчеркнула министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Достаточно лишь оставить заявление на сайте государственных услуг. Расписание доступно на портале „Активное долголетие“ и в мобильном приложении „Соцуслуги“ Ирина Фаевская.

Она рассказала, что работа проекта «Активное долголетие» пока что приостановлена, но некоторые занятия доступны онлайн.