Экстремальный молодежный забег «Наследники Победы» собрал в Подмосковье 1,5 тысячи человек

Молодежный патриотический экстремальный забег «Гонка героев: наследники Победы» в Московской области посетили полторы тысячи человек из всех городских округов. Лучший результат показали спортсмены из Воскресенска. Второе и третье места — у Зарайска и Волоколамска соответственно. Победившие команды получили заслуженные кубки, всем участникам вручили жетон «Гонки героев».

Источник фото: телеканал «360»

В соревнованиях на полигоне Алабино участвовали молодежь и волонтеры. Отдельно для забега сформировали молодежные и добровольческие команды: «Волонтеры Подмосковья», «Волонтеры спорта», МГЕР МО, РСО. Правительство региона тоже представило свою команду из организаторов забега — Министерства информационных и социальных коммуникаций.

Регистрация началась в 10:00. В стартовом городке для участников и их групп поддержки традиционно организовали фан-зону с зажигательными DJ-сетами, спортивными и развлекательными активностями. Желающие могли посоревноваться в перетягивании каната, бамперболе, армрестлинге, поучаствовать в массовой разминке и попробовать полевую кухню. Работали фотозоны, зоны отдыха, аквагрим, тейпирование.

Источник фото: телеканал «360»

Забег открыл заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин. Он поприветствовал участников и гостей мероприятия на «самом масштабном событии для молодежи в Подмосковье» и напомнил, что за призовые места поборются сборные команды из 60 городских округов.

«„Гонка героев“ — возможность встретиться с друзьями, поболеть за товарищей и, конечно, бросить вызов самому себе, проверить, на что ты способен. Мероприятие проходит не первый год, это название, этот бренд хорошо всем знакомы, но в этом году, конечно, стоит задуматься и о совершенно особенных смыслах», — отметил Вячеслав Духин.

Он добавил, что на военном полигоне, где происходит забег, тренировались «многие из настоящих героев, которые сейчас сражаются за мир и защищают нашу страну».

«Мы с вами можем помнить о них, переживать за них, молиться за них, желать им победы и стараться сами хотя бы немного соответствовать», — подчеркнул зампред правительства Подмосковья.

Он пожелал участникам удачи и увлекательной гонки.

Источник фото: телеканал «360»

Команды начали выходить на старт в 13:00, каждая выбегала с промежутком в две минуты. На 10-километровой трассе их ждали 30 препятствий: водные преграды, отвесные стены, рукоходы. Финальным испытанием стало восхождение на семиметровую горку с канатами «Эверест».

В забеге приняли участие 75 команд.

Источник фото: телеканал «360»

Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе поздравила победителей со сцены. Она призналась, что испытывает «какие-то невероятные эмоции».

«Вы все герои, все победители! Неважно, какое место вы заняли, главное — это то, что каждый преодолел себя и прошел все эти испытания не один, а в команде! Я вами очень горжусь, вы — самая лучшая молодежь Подмосковья!» — обратилась к участникам Екатерина Швелидзе.

В Министерстве информационных и социальных коммуникаций заявили, что не собираются нарушать традиции и ждут молодежь на забеге в 2023 году.