Молодежь из 60 округов Подмосковья приедет на гонку героев «Наследники Победы»

Гонка героев «Наследники Победы» пройдет на подмосковном полигоне «Алабино» 2 июля. Она соберет молодежь сразу из 60 округов. Участники попробуют свои силы в экстремальном забеге с препятствиями.

«Гонка героев» — долгожданное событие, рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.

Это невероятное по эмоциям соревнование и возможность встретиться с друзьями из других городов, поболеть за товарищей, бросить вызов самому себе Екатерина Швелидзе.

Соревнования соберут 60 сборных команд. Участие примут и волонтеры Подмосковья.

Предстоит преодолеть полосу препятствий, которая протянется на 10 километров. На пути участников ждет 30 препятствий разного уровня сложности.

Это будут водные преграды, отвесные стены, рукоходы, горка с канатами — так называемый семиметровый «Эверест». Те, кто дойдет до финала, получат фирменный жетон гонки, а лидеры — кубки.

Кроме того, гостей ждут DJ-сеты, фото-зоны, места для отдыха, аквагрим, тейпирование и многое другое.

Участие в забеге — бесплатное. Присоединиться могут ребята в возрасте от 18 до 35 лет.

Заявки принимают на платформе «Волонтеры Подмосковья», в разделе «Новости», до 30 июня включительно.