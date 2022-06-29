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    29 июня 2022, 10:34

    Молодежь из 60 округов Подмосковья приедет на гонку героев «Наследники Победы»

    Анастасия Аброськина

    Гонка героев «Наследники Победы» пройдет на подмосковном полигоне «Алабино» 2 июля. Она соберет молодежь сразу из 60 округов. Участники попробуют свои силы в экстремальном забеге с препятствиями.

    Молодежь из 60 округов Подмосковья приедет на гонку героев «Наследники Победы» | Изображение 1

    «Гонка героев» — долгожданное событие, рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.

    Это невероятное по эмоциям соревнование и возможность встретиться с друзьями из других городов, поболеть за товарищей, бросить вызов самому себе

    Екатерина Швелидзе.

    Соревнования соберут 60 сборных команд. Участие примут и волонтеры Подмосковья.

    Предстоит преодолеть полосу препятствий, которая протянется на 10 километров. На пути участников ждет 30 препятствий разного уровня сложности.

    Молодежь из 60 округов Подмосковья приедет на гонку героев «Наследники Победы» | Изображение 2

    Это будут водные преграды, отвесные стены, рукоходы, горка с канатами — так называемый семиметровый «Эверест». Те, кто дойдет до финала, получат фирменный жетон гонки, а лидеры — кубки.

    Кроме того, гостей ждут DJ-сеты, фото-зоны, места для отдыха, аквагрим, тейпирование и многое другое.

    Молодежь из 60 округов Подмосковья приедет на гонку героев «Наследники Победы» | Изображение 3

    Участие в забеге — бесплатное. Присоединиться могут ребята в возрасте от 18 до 35 лет.

    Заявки принимают на платформе «Волонтеры Подмосковья», в разделе «Новости», до 30 июня включительно.