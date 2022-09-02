Подмосковье 02 сентября 2022, 22:45 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Экстремальные соревнования по мотокроссу прошли в Наро-Фоминском округе Телеканал "360"

Читать 360tv в

Соревнования по мотокроссу на призы главы прошли в Верее Наро-Фоминского округа.

Реклама

Верейский мотоклуб «Дружба» при поддержке администрации Наро-Фоминского округа проводит этап первенства Московской области по мотоциклетному спорту уже в пятый раз. В этом году участники соревнований были разбиты на двенадцать классов — в зависимости от мощности двигателя мотоцикла и возраста гонщика.

Телеканал "360"

«Сегодня прошел в пятый раз традиционный турнир НФГО по мотоциклетному спорту, более 150-ти участников в разных возрастных категориях, в разных классах мотоциклов. Замечательно то, что многие спортсмены Московской области принимают участие в наших стартах, есть ветераны мотоспорта, кто тоже сюда с удовольствием приезжает», — сказал глава Наро-Фоминского г. о. Роман Шамнэ.

«Особенности верейской трассы — в том, что довольно небольшой участок, и он находится в такой низине. И мы изначально закладывали в эту трассу, так как мы детский подростковый клуб, и у нас упор на подростковый мотокросс, чтобы дети росли с азов. Поэтому трасса сделана таким образом, чтобы дети чувствовали, что уже что-то могут мастеровито. Но тем не менее и опытный гонщик тоже может показать результат на этой трассе», — сказал тренер мотоклуба «Дружба» Сергей Шохин.

По итогам соревнований почти во всех представленных классах были отобраны участники в сборную команду Московской области. В середине сентября подмосковных спортсменов ждет чемпионат России в Санкт-Петербурге.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил поддержать детско-юношеский спорт и хоккей в Подмосковье.

0 0 0 0 0 0