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    15 июля 2021, 15:22

    Экспресс-тесты для диагностики сифилиса и ВИЧ начнут производить в Дубне

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Экспресс-тесты для диагностики разных болезней будут производить в Дубне. Среди них сифилис, гепатит, ВИЧ-инфекция, ротавирусные инфекции.

    Экспресс-тесты для диагностики сифилиса и ВИЧ начнут производить в Дубне

    Производство запустят в особой экономической зоне «Дубна». Компания «Уайт Сервис» станет ее новым резидентом.

    Как рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, в проект вложат свыше 78 миллионов рублей.

    На предприятии планируют трудоустроить не менее 60 человек

    Екатерина Зиновьева.

    Компания планирует изготавливать точные экспресс-тесты для выявления информации о текущих и перенесенных болезнях в максимально короткий срок.