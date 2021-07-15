Экспресс-тесты для диагностики сифилиса и ВИЧ начнут производить в Дубне

Экспресс-тесты для диагностики разных болезней будут производить в Дубне. Среди них сифилис, гепатит, ВИЧ-инфекция, ротавирусные инфекции.

Производство запустят в особой экономической зоне «Дубна». Компания «Уайт Сервис» станет ее новым резидентом. Как рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, в проект вложат свыше 78 миллионов рублей. На предприятии планируют трудоустроить не менее 60 человек Екатерина Зиновьева. Компания планирует изготавливать точные экспресс-тесты для выявления информации о текущих и перенесенных болезнях в максимально короткий срок.