15 июля 2021, 15:22
Экспресс-тесты для диагностики сифилиса и ВИЧ начнут производить в Дубне
Экспресс-тесты для диагностики разных болезней будут производить в Дубне. Среди них сифилис, гепатит, ВИЧ-инфекция, ротавирусные инфекции.
Производство запустят в особой экономической зоне «Дубна». Компания «Уайт Сервис» станет ее новым резидентом.
Как рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, в проект вложат свыше 78 миллионов рублей.
На предприятии планируют трудоустроить не менее 60 человек
Екатерина Зиновьева.
Компания планирует изготавливать точные экспресс-тесты для выявления информации о текущих и перенесенных болезнях в максимально короткий срок.