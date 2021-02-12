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    12 февраля 2021, 16:07

    Экспортируемое молоко получило 60 тысяч ветеринарных документов в Подмосковье за год

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    В Подмосковье за год выдали 58,3 тысячи ветеринарных онлайн-документов на экспортируемое молоко. Об этом сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский.

    Экспортируемое молоко получило 60 тысяч ветеринарных документов в Подмосковье за год

    В Подмосковье оформили 58 340 электронных сопроводительных документов на молочную продукцию, которую экспортировали в прошлом году.

    Общий объем этой продукции составил 60 824 тонны

    Сергей Воскресенский.

    В документах указали результаты лабораторных исследований. Учли все показатели безопасности.

    Кроме того, в документах перечислили информацию о здоровье животных, давших молоко.

    Воскресенский напомнил, что общий объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Московской области в прошлом году составил более миллиарда долларов.