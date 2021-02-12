Экспортируемое молоко получило 60 тысяч ветеринарных документов в Подмосковье за год

В Подмосковье за год выдали 58,3 тысячи ветеринарных онлайн-документов на экспортируемое молоко. Об этом сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский.

В Подмосковье оформили 58 340 электронных сопроводительных документов на молочную продукцию, которую экспортировали в прошлом году. Общий объем этой продукции составил 60 824 тонны Сергей Воскресенский. В документах указали результаты лабораторных исследований. Учли все показатели безопасности. Кроме того, в документах перечислили информацию о здоровье животных, давших молоко. Воскресенский напомнил, что общий объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Московской области в прошлом году составил более миллиарда долларов.