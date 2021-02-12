12 февраля 2021, 16:07
Экспортируемое молоко получило 60 тысяч ветеринарных документов в Подмосковье за год
В Подмосковье за год выдали 58,3 тысячи ветеринарных онлайн-документов на экспортируемое молоко. Об этом сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский.
В Подмосковье оформили 58 340 электронных сопроводительных документов на молочную продукцию, которую экспортировали в прошлом году.
Общий объем этой продукции составил 60 824 тонны
Сергей Воскресенский.
В документах указали результаты лабораторных исследований. Учли все показатели безопасности.
Кроме того, в документах перечислили информацию о здоровье животных, давших молоко.
Воскресенский напомнил, что общий объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Московской области в прошлом году составил более миллиарда долларов.