Подмосковье 02 марта 2024, 17:57 Экспорт сельхозпродукции в страны Африки обсудили в Подмосковье пресс-служба Минсельхозпрод МО

Читать 360tv в

Встреча с участием посла по особым поручениям МИД России, руководителя секретариата Форума «Россия — Африка» с представителями крупных компаний прошла в Центре агропромышленного развития Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. Основной темой обсуждения стал экспорт из региона в Африку.

В ходе встречи обсудили перспективы расширения экспорта продукции сельского хозяйства в страны Африки, такие как Египет, Эфиопия, Нигерия, Саудовская Аравия и Алжир.

Реклама

Заместитель председателя правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов отметил важность диалога между отраслевыми специалистами и производителями, который позволил выявить проблемные аспекты и задать вопросы, требующие контроля.

«Для нас это важный шаг с точки зрения развития отрасли», — подчеркнул Владислав Мурашов.

Особое внимание уделили предложениям о сотрудничестве, поступившим от кондитерской фабрики «Волшебница» из городского округа Люберцы и производителя детского питания «Инфаприм» из Истры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности помощи бизнесу.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».