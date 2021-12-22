Эксперты объяснили лидерство Подмосковья в «Зеленом рейтинге» РЭО

Российский экологический оператор (РЭО) поставил Московскую область на первое место «Зеленого рейтинга» по качеству сбора отходов и экологической ответственности среди других российских регионов. По оценке экспертов, таких успешных показателей Подмосковью удалось достичь благодаря продуманной и слаженной работе команды. Об этом сказано в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области во «ВКонтакте».

Комплексную и современную систему по обращению с отходами в Подмосковье создают уже несколько лет. По поручению губернатора Андрея Воробьева в области закрыли все 39 мусорных полигонов. Теперь все отходы везут на переработку в специальные комплексы.

Пока их только 10, но до конца этого года появится еще один. Кроме сортировки, часть из них направляют отходы на переработку для дальнейшего использования. Это одна из основных целей президентского проекта «Экология».

С 2019 года раздельный сбор мусора жителями Московской области позволил отправить на переработку около 5,1 миллиона тонн отходов. В городских округах организовали более 62 тысяч контейнерных площадок и специальные «Мегабаки» для техники и мебели

«Результат лидерства — это слаженная работа команды. Когда общественность, бизнес и власть слышат и понимают друг друга, результат не заставляет себя ждать. Я поздравлю Подмосковье с победой», — оценила результаты «Зеленого рейтинга» РЭО председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области Лилия Белова.

Все действия властей Подмосковья в построении новой и современной системы переработки отходов проходят понятно для жителей и общественников. Об этом заявил председатель региональной организации Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов.

«Тема отходов находится на личном контроле у губернатора Андрея Воробьева. У этой работы есть конкретный результат. Мы, как общественники, стали получать намного меньше жалоб. На Московскую область ориентируются другие регионы. Например, проект «Мегабак» в том или ином виде появляется во многих других субъектах» — рассказал он.

В этом году очередным шагом реформы стало появление в общественных местах Московской области «Экопунктов» — это аппараты по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок. За каждую сданную тару жители Подмосковья могут копить баллы, которые можно обменять на призы и скидки. С марта в «Экопунктах» собрали более 107 тысяч килограммов чистого сырья, которое сразу уходит на переработку.