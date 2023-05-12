12 мая 2023, 10:28
Экскурсию по Звездному Городку провели для участников парада Победы на Красной площади
Участники парада Победы на Красной площади побывали на экскурсии в Звездном Городке. Ветераны посетили музеи, встретились с космонавтами и возложили цветы к памятнику Юрия Гагарина.
Поездку ветеранов в космическую столицу организовали в рамках акции «Живи и помни».
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«Сегодня нам очень приятно после <…> парада на Красной площади принимать ветеранов Великой Отечественной войны здесь — в гостеприимном Звездном Городке», — сказал глава городского округа Звездный Городок Евгений Баришевский.
Ветераны встретились с космонавтом первого набора, дважды героем Советского Союза Борисом Волыновым. Он рассказал им о своих коллегах и о жизни в городке.
Побывали гости и в музее космонавтики, основоположником создания которого был Юрий Гагарин. Там хранятся личные вещи космонавтов и документы.
«Сегодня <…> к нам приехали ветераны, которые вчера были на Красной площади. Мы низко кланяемся им и фонду „Национальные ресурсы“, который привозит ветеранов каждый год со всей России», — сказала председатель Совета депутатов Звездного Городка Оксана Попович.
После экскурсии по городку ветераны провели урок мужества для школьников. Они поделились своими воспоминаниями и рассказали о боевом пути, который им пришлось пройти.
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