Подмосковье 12 мая 2023, 10:28 Экскурсию по Звездному Городку провели для участников парада Победы на Красной площади

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Участники парада Победы на Красной площади побывали на экскурсии в Звездном Городке. Ветераны посетили музеи, встретились с космонавтами и возложили цветы к памятнику Юрия Гагарина.

Поездку ветеранов в космическую столицу организовали в рамках акции «Живи и помни».

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«Сегодня нам очень приятно после <…> парада на Красной площади принимать ветеранов Великой Отечественной войны здесь — в гостеприимном Звездном Городке», — сказал глава городского округа Звездный Городок Евгений Баришевский.

Ветераны встретились с космонавтом первого набора, дважды героем Советского Союза Борисом Волыновым. Он рассказал им о своих коллегах и о жизни в городке.

Побывали гости и в музее космонавтики, основоположником создания которого был Юрий Гагарин. Там хранятся личные вещи космонавтов и документы.

«Сегодня <…> к нам приехали ветераны, которые вчера были на Красной площади. Мы низко кланяемся им и фонду „Национальные ресурсы“, который привозит ветеранов каждый год со всей России», — сказала председатель Совета депутатов Звездного Городка Оксана Попович.

После экскурсии по городку ветераны провели урок мужества для школьников. Они поделились своими воспоминаниями и рассказали о боевом пути, который им пришлось пройти.

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