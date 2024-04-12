Подмосковье 12 апреля 2024, 17:16 Экскурсию по фабрике хлебобулочных изделий в Химках провели для жителей Сходни Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Жители Химок посетили фабрику по производству замороженных хлебобулочных изделий. Им рассказали, как готовится и хранится сдобная продукция.

Круассаны и слойки здесь изготавливают с 2022 года. Продукция химкинского предприятия представлена в крупных торговых сетях. Каждый день с конвейера здесь сходит до 220 тысяч изделий.

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«Сегодня мы проводим экскурсию по цехам для жителей Сходни. Мы знакомим граждан с нашим предприятием, рассказываем о перспективах развития микрорайона. На сегодняшний день у нас трудоустроено порядка 60 человек, в целом можем трудоустроить до 100 сотрудников. Мы всегда рады и приглашаем жителей стать частью нашей команды», — рассказал директор производства Иван Николенко.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Продукция отлично зарекомендовала себя в федеральных сетях. Производство снабжено высокотехнологичным оборудованием, которое ни чуть не хуже импортному.

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