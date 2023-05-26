Подмосковье 26 мая 2023, 12:00 Экскурсию для предпринимателей провели на производстве салатов и овощей в Котельниках

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День предпринимательства отпраздновали в Котельниках. Для представителей бизнеса провели экскурсию по производству салатов и овощей «Белая Дача Трейдинг».

Экскурсию провел генеральный директор компании «Белая Дача Трейдинг» Ильнар Саитов. Он рассказал о процессах переработки и упаковки готовой продукции. Гостям показали фильм об истории предприятия, а бренд-шеф компании Филипп Ковальчук организовал кулинарный мастер-класс.

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«Городской округ Котельники в этом году отмечает свое 400-летие, а акционерное общество „Белая Дача“ тоже отмечает юбилей — 105 лет. На этом предприятии работают трудовые династии, которым больше 100 лет», — отметил глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

Глава округа по случаю праздника наградил за многолетнюю успешную работу компанию «Белая Дача» и династию ее основателей Семеновых, представителей Центра молодежного инновационного творчества «Призма» и основателя компании по предоставлению интернет-связи «АВК-Веллком» Руслана Гаджиева.

В развитие городского округа в прошлом году вложили более 20 миллиардов рублей частных инвестиций, большую часть средств направили на строительство нового жилья. Сегодня Котельники — лидер по приросту субъектов предпринимательской деятельности. В округе зарегистрировано более двух тысяч бизнес-субъектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал поддержать агропредприятия региона.

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