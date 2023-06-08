Подмосковье 08 июня 2023, 12:51 Экскурсия по колледжу «Подмосковье» прошла для детей из Солнечногорска

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Более 50 воспитанников детских садов Солнечногорска побывали на фестивале профессий в колледже «Подмосковье». Ребята смогли надеть спецодежду и попробовать себя в роли врача, парикмахера, пожарного, полицейского и спасателя.

«Программа профориентации „От нуля до ста“ подразумевает, что мы представляем профессии не только юным посетителям, как сегодня, но и взрослым. Даже тем, кому уже за 70», — говорит директор колледжа «Подмосковье» Антонина Юдина.

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Такие дни открытых дверей в колледже устраивают восьмой год подряд. Приглашают как тех, кому выбор профессии предстоит сделать еще через много лет, так и тех, кто решил открыть для себя новые горизонты. Следующие профориентационные занятия в этом году проведут для жителей старше 70 лет. Организаторы ждут звонки для предварительной записи всех желающих пенсионеров и уверяют, что начинать трудовую жизнь с чистого листа никогда не поздно.

Доплату к пенсии ввели в Подмосковье, чтобы оказать дополнительную заботу, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. Ее получают одинокие пожилые люди и семьи, где оба супруга достигли 65 лет и не работают.