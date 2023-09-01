Подмосковье 01 сентября 2023, 11:15 Экскурсия к святому источнику Сергия Радонежского прошла для участников «Активного долголетия» из Лобни пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Пенсионеры из Лобни побывали с экскурсией на святом источнике Сергия Радонежского. Они также посетили Покровский женский монастырь и торговый дом «Софрино», который производит церковную утварь и все необходимое для богослужений.

Участники клуба «Активное долголетие» поделились положительными впечатлениями от поездки.

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«Очень интересно, познавательно, душевно. Отдельное спасибо за посещение тех мест, куда нельзя попасть самостоятельно, а только с экскурсионной группой, в частности церковного торгового дома „Софрино“», — отметила пенсионерка Марина Бударова.

Напомним, проект «Активное долголетие» реализуется в Подмосковье с 2019 года. Более двух тысяч человек уже состоят в лобненском отделении клуба. Чтобы присоединиться, нужно прийти с социальной картой по адресу: улица Молодежная, дом № 4. Телефон для справок: 8 (495) 579-46-61.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о ежемесячных доплатах неработающим пенсионерам с низкими доходами. Региональную выплату можно получить с 25 августа.

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