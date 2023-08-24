Подмосковье 24 августа 2023, 15:19 «Забота о старшем поколении — наш долг». Воробьев — о ежемесячных доплатах подмосковным пенсионерам с 25 августа Андрей Воробьев напомнил о ежемесячных доплатах подмосковным пенсионерам Фото: Константин Семенец

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С 25 августа в Московской области начнутся ежемесячные доплаты неработающим пенсионерам с низкими доходами. Об этом напомнил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Все, что касается заботы о детях, старшем поколении, людях с особенностями здоровья — это ответственность государства, наш долг. Поэтому стараемся быть в диалоге и понимать запросы жителей, предлагать именно ту помощь, которая им особенно нужна», — заявил Воробьев.

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По его словам, доплату не нужно оформлять, деньги будут приходить автоматически.

«Мы стараемся, чтобы люди чувствовали заботу и внимание», — добавил губернатор.

Доплаты получат пожилые люди с пенсией ниже 18 тысяч рублей в возрасте от 65 лет, без работы и проживающие в Подмосковье не менее 10 лет. Кроме того, пенсионер должен жить один или с другим неработающим пенсионером.

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