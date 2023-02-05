Подмосковье 05 февраля 2023, 19:11 Экскурсии в музее «Бородинское поле» начнут проводить для участников СВО Фото: Валей Сайфуллин

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В музее-заповеднике «Бородинское поле» разработали специальную экскурсионную программу для военнослужащих и членов их семей. Музей заключил договор о сотрудничестве с Центром восстановительной терапии имени М. А. Лиходея, где проходят реабилитацию участники СВО.

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«Лечение порой достаточно долгое, и ребятам просто необходимо отвлечься от своих переживаний. Теперь для военнослужащих и их родственников наши специалисты совместно с Бородинским музеем будут проводить не только экскурсии, но и выездные интерактивные мероприятия», — поделился гендиректор Центра восстановительной терапии Сергей Ивлеев.

Фото: Валей Сайфуллин

Руководство центра уже посетило музей-заповедник, в ходе встречи согласовали планы совместной работы по социокультурной реабилитации участников СВО, инвалидов войны, ветеранов боевых действий, а также членов их семей.

«Хочется, чтобы ребята чувствовали поддержку и тепло. Бородино — место духовной силы, которая так необходима бойцам сегодня», — отметил директор музея «Бородинское поле» Игорь Корнеев.

Фото: Валей Сайфуллин

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поддержке бойцов СВО в Подмосковье.

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