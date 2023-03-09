Подмосковье 09 марта 2023, 15:19 Эксклюзивную постановку с синтезом классической музыки, оперы и балета представят в Одинцове 11 марта

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На концертной площадке Live Арена в Одинцове 11 марта в 19:00 состоится эксклюзивная постановка «Большая любовь». Она представляет собой синтез классической музыки, оперы и балета.

Мероприятие пройдет при информационной поддержке Love Radio. Продюсером выступит Татьяна Тур, а режиссером-постановщиком — Алексей Голубев.

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В шоу поучаствуют лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» и двух премий «Грэмми» Ильдар Абдразаков и солистка Большого театра Агунда Кулаева, а также наполнит Государственный Кремлевский оркестр под руководством художественного руководителя и главного дирижера Константина Чудовского.

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Звезды Большого театра Иван Васильев, Анна Никулина, Денис Родькин, Элеонора Севенард, Игорь Цвирко, Елизавета Кокорева и другие представят фрагменты спектаклей «Кармен», «Талисман», «Ромео и Джульетта», «Сильфида», «Дон Кихот», «Корсар» и других. Живой музыкой зал наполнят скрипач Максим Федотов и пианист Андрей Писарев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил связисток гвардейской бригады управления ВДВ под Щелковом с 8 Марта.

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