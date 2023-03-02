Подмосковье 02 марта 2023, 15:45 Экотропы и новая зона отдыха появятся рядом с озером Борисоглебское в Раменском

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Парк у озера Борисоглебское в Раменском обновят до конца лета, сделав его более комфортным для отдыха жителей. Об этом рассказали в Министерстве благоустройства Московской области.

Парк находится в центре города и является исторической достопримечательностью. Когда среди местных жителей провели опрос, выяснилось, что большинству не хватает площадки для отдыха у воды.

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«Также горожане попросили разделить зоны активного и спокойного отдыха. Площадь проектирования составила более 21 гектара. Обновленный парк планируем открыть в июне 2023 года», — сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

В парке сохранят природный рельеф и исторические аллеи, а также деревья, внесенные в реестр памятников живой природы. Некоторые растут с XIX века. Проектировщики взяли за основу старинный облик территории, адаптировав его с учетом современных потребностей горожан. Здесь обустроят несколько функциональных зон для тихого отдыха и активного отдыха, сделают детские площадки, скейтпарк и экотропы из деревянного настила.

Проект предусматривает места для сезонных ярмарок, концертов, мастер-классов, выставок и лекций.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 20 станций МЦД в 2023 году. Рядом появятся комфортные зоны ожидания, парковки, пешеходные дорожки.