Около 40 экопунктов по обмену бутылок на скидки открыли в магазинах Подмосковья

В магазинах Подмосковья открыли около 40 экопунктов, предназначенных для обмена бутылок на скидки, призы и разные бонусы. Их установили компания «РТ-Инвест» и областное правительство.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, такие пункты — один из самых эффективных методов сбора вторсырья.

Экопункты дают возможность получить баллы за использованные бутылки и обменять их на скидки в магазинах, поддержать раздельный сбор мусора Сергей Воскресенский.

По словам министра, покупатели стали активно пользоваться услугой.

«Аппараты пользуются популярностью. Это нужный и удобный для покупателя сервис. И мы продолжим поставку в торговые точки региона», — добавил Воскресенский.

Первые экопункты открыли при участии губернатора Андрея Воробьева в конце марта. До конца года в регионе установят около 900 аппаратов в магазинах, крупных торговых центрах, парках, школах и других общественных местах.