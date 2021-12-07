Экопарковка и комфортные тротуары появились после благоустройства в поселке Новый

Поселок Новый комплексно благоустроили в городском округе Красногорск. По просьбам жителей там сделали экопарковку на 185 мест. Появились новые тротуары из плиточного покрытия и проезды.

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Министр благоустройства региона Михаил Хайкин напомнил, что этот поселок благоустроили по президентскому проекту «Жилье и городская среда».

Установили 29 лавочек и урн, металлические ограждения и выполнили озеленение, обустроив новые газоны и цветники из многолетников.

В этом году в Подмосковье благоустраиваем 40 общественных территорий Михаил Хайкин.

Он добавил, что с начала года преобразили облик 18 парков и девяти лесопарков. В результате эти перемены ощутят более 3,2 миллиона жителей Московской области.

Ранее Хайкин рассказал, что коммунальные службы региона усилили работу из-за снегопада.