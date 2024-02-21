Подмосковье 21 февраля 2024, 16:13 Экономический эффект подмосковного ЦУР «Бизнес» оценили в 4 миллиарда рублей в 2023 году Пресс-служба Минэкономразвития. Фотограф - Егор Крыканов

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Московская область — первый регион России, внедривший единую систему отработки обращений инвесторов и предпринимателей на региональном уровне. Впоследствии опыт системы ЦУР «Бизнес» тиражировали на другие субъекты страны.

«Система отработки обращений предпринимателей ЦУР „Бизнес“ — это не только эффективный механизм поддержки инвесторов и предпринимателей. Работа этой системы дает и экономический эффект как непосредственно для бизнеса, так и для региона в целом», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Эффективность работы оценивают за счет подсчета предотвращенных потерь, которые инвестор мог бы понести в случае, если бы проблема была не решена. Так, за год экономический эффект работы ЦУР „Бизнес“ в Подмосковье превысил четыре миллиарда рублей.

По словам Зиновьевой, подсчет экономического эффекта производился по 150 обращениям, поступившим в информационную систему.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность защиты прав предпринимателей, работающих в регионе.

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