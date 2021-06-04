Сырный завод построят в Ступине. Для этого команда «ЭкоНивы» переехала в область из Москвы

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с президентом холдинга «ЭкоНива» Штефаном Дюрром на ПМЭФ. Еще два года назад они подписали соглашение о запуске молочного комплекса в Ступине, где есть уже 3,2 тысячи коров, а теперь наметили новые планы.

Штефан Дюрр рассказал, что холдинг запустит в Ступине новый комплекс и поблагодарил правительство за поддержку. Власти, по его словам, помогли с развитием инфраструктуры, покупкой племенного скота и компенсацией затрат на оборудование.

Это очень большая поддержка, а в планах у нас большой сырный завод в Ступинском округе. Я рассказал Андрею Юрьевичу о том, что мы всю свою команду уже туда, в Ступино, перевели из Москвы. Не всем, кто раньше работал в центре, понравилось переехать. Кто-то ушел. Но те, кто остался, — очень сплоченная команда, которой нравится работать в Подмосковье Штефан Дюрр.

Встречу посвятили реализации инвестиционных проектов на территории Ступинского городского округа. В сентябре 2021-го здесь достроят животноводческий комплекс «Бортниково». Это позволит создать 120 новых рабочих мест. Средняя заработная плата составит 53 тысячи рублей.

«Конечно, берем на работу местных жителей. Уже много людей оттуда у нас, и мы рады принимать их на работу. Люди в центре Москвы чуть-чуть избалованы, а сельское хозяйство и продукты питания — это отрасль все-таки не для избалованных людей», — поделился Дюрр.

Сельское хозяйство стало одним из главных акцентов, которые Подмосковье сделало на XXIV Петербургском международном экономическом форуме в этом году.