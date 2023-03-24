Подмосковье 24 марта 2023, 11:06 Эконадзор утвердит лимиты и нормы для сезона охоты в Подмосковье

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Управление охотничьего надзора Министерства экологии и природопользования Московской области подводит итоги зимнего маршрутного учета охотничьих ресурсов. Точные данные о состоянии популяций животных появятся позже, однако уже сейчас можно сделать вывод, что численность охотничьих ресурсов в Подмосковье не уменьшилась.

Работы по учету животных проходили с января по февраль. За это время специалисты проинспектировали около семи тысяч километров охотничьих угодий.

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«Зимние маршрутные учеты животных по их следам — неотъемлемая часть работы охотничьих хозяйств. В специальных карточках фиксируются следы копытных, пушных и хищных зверей, птиц», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Он подчеркнул, что подобные работы помогут определить численность лося, кабана, оленя пятнистого, оленя благородного, косули, а также других животных и птиц. Окончательные результаты могут подтвердить даже тенденцию к росту их популяций. Так, за последние восемь лет численность лося увеличилась с 9,3 тысячи до 10,5 тысячи особей, косули — с 3,4 тысячи до 5,2 тысячи, благородного оленя — с 1,4 тысячи до 1,8 тысячи. По результатам зимнего учета будут приниматься решения об утверждении лимитов и квот допустимой добычи соответствующих видов охотничьих ресурсов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что к осени этого года в Подмосковье будет на семь лесопарков больше. Они появятся во Фрязине, Подольске, Химках, Люберцах, Видном, Истре и Наро-Фоминске.

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