Подмосковье 30 августа 2023, 11:34 Эконадзор пресек незаконную перевозку мусора в Химках Фото Минэкологии МО.

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Представители Минэкологии Московской области пресекли незаконную перевозку строительных отходов в Химках. Четверых водителей самосвалов привлекли к административной ответственности.

«Трое нарушителей были остановлены на Лихачевском шоссе и один — на Машкинском. Все они перевозили строительные отходы без оформления электронного талона. Нарушители заплатят установленные законом штрафы», — заявил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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По его словам, подобные рейды и системы фотофиксации помогли выявить более 1,2 тысячи попыток нелегальной транспортировки мусора в Подмосковье с начала года. При этом общая сумма наложенных штрафов достигла 80 миллионов рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что большая рекультивация — восстановление поврежденных земель и ресурсов — бывших мусорных полигонов в Серпухове и Волоколамске закончится в 2023–2024 годах.

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