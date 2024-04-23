Подмосковье 23 апреля 2024, 12:10 Экомарафон по сбору макулатуры начался в Подмосковье Телеканал «360»

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Экологическая акция «Сдай макулатуру — спаси дерево» снова стартовала в Подмосковье. Руководитель марафона Сергей Скоробогатов рассказал в эфире «360» о мероприятии и его значении в деле сохранения природы. Интервью провела Юлия Минаковская.

«Примерно в 2009 году у меня возникла острая потребность совершать полезные дела, улучшать мир. Понял, что хочу отдавать, а не получать. Был волонтером в разных организациях, организовывал субботники, мусор грузовиками вывозили. Потом наступило прозрение: а куда этот мусор девается? Стало понятно, что отходы лучше перерабатывать. Поэтому мы начали проводить акции по раздельному сбору», — рассказал Сергей Скоробогатов.

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Идею проводить экомарафон «Сдай макулатуру — спаси дерево» поддержало Министерство экологии и природопользования Подмосковья. Теперь каждую весну и осень в регионе проводится сбор бумаги и картона.

«Первую акцию сделали в 2015 году — собрали 400 тонн макулатуры. Спасли минимум четыре тысячи взрослых деревьев за одну акцию», — говорит Скоробогатов.

Со временем мероприятие масштабировали и вывели на федеральный уровень. Сейчас экомарафон проводится уже в 45 регионах России.

Основные пункты приема макулатуры — это школы. Ребята приносят бумагу из дома, потом приезжает машина и все забирает. По словам Сергея, активнее всего в мероприятиях участвует городской округ Одинцово. Высокие результаты также у Серпухова и Люберец.

Собранная бумага идет на досортировочный пункт, где ее делят на разные фракции. Картон, например, перерабатывают в Ногинске, а книги — в Нижнем Новгороде. В Калужской области берут то, что нельзя рассортировать на месте.

«С планеты Земля каждую секунду исчезает лес размером полтора футбольных поля. Чтобы спасти одно дерево, нужно сдать 60-100 килограммов макулатуры. На сегодняшний момент мы собрали уже 11 миллионов тонн, то есть, спасли 200 тысяч взрослых деревьев», — подвел итог общественный деятель.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел», которая пройдет 27 апреля.

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