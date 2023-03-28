Подмосковье 28 марта 2023, 14:07 Компания из Серпухова передала на переработку 90% своих отходов в 2022 году ООО "Маревен Фуд Сэнтрал"

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Компания из Серпухова, работающая в сфере пищевой промышленности, заботится об экологичности своего производства. По итогам 2022 года производитель утилизировал восемь тысяч тонн различных отходов, около 7,8 тысячи тонн из них были вовлечены во вторичный оборот.

Переработке подлежит 90% всех отходов — пластика, упаковочного картона, стрейч-пленки, металлизированной упаковки, в том числе 100% пищевых отходов. Всего в результате производственной и хозяйственной деятельности предприятия образуется более 60 видов отходов, 52 из них передаются для последующей утилизации.

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«Забота об экологии сегодня перестает быть модным трендом и становится полноценной частью стратегии работы любого крупного бренда. Мы активно работаем с полипропиленом и применяем технологию вплавляемой IML-этикетки, что делает стаканы пригодными для полной переработки», — сказал директор центра операционного управления «Маревен Фуд Сэнтрал» Алексей Анашко.

Компания «Маревен Фуд Сэнтрал» специализируется на разработке, производстве и дистрибуции продуктов питания и является ярким примером того, как крупный бизнес может успешно развиваться в Подмосковье, отметила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«На предприятии производят макаронные изделия, лапшу и пюре быстрого приготовления и многое другое. Компания является крупным работодателем — на подмосковном предприятии создано свыше 1,5 тысячи рабочих мест», — сказала Екатерина Зиновьева.

Упаковка картофельного пюре «Роллтон» вошла в топ-3 номинантов «Производитель года» международной премии в области производства и дизайна упаковки PART Award, добавили в пресс-службе Мининвеста.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о содействии бизнесу в выходе на международный рынок.

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