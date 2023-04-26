Подмосковье 26 апреля 2023, 11:43 Экологичное производство строительных материалов из вторсырья появится под Сергиевым Посадом Минжилполитики МО

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Производство покрытия из резиновой крошки запустят в селе Сватково под Сергиевым Посадом. Министерство жилищной политики Подмосковья выдало разрешение на строительство завода.

Инвестор вложит в проект 150 миллионов рублей. Двухэтажное здание площадью более 1,4 тысячи «квадратов» будет предназначено для производства рулонного покрытия, нескользящих настилов и ковриков, садовых дорожек и строительных материалов из вторсырья. Работы планируется завершить до 2024 года. На заводе будет создано 20 рабочих мест.

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Компания «Алегрия» специализируется на выпуске материалов из резиновой крошки для дома, сада и строительства. Ежегодно предприятие перерабатывает около 69 тысяч старых автомобильных шин.

Центр содействия строительству будет сопровождать этот проект и поможет инвестору быстрее получить необходимые документы, разрешения и согласования. Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, в чем главная задача этой структуры и зачем ее создали в регионе.