Подмосковье 24 марта 2023, 18:59 Экологический урок по раздельному сбору мусора провели в Клину Данила Кирьянов

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В Клину прошел экоурок по раздельному сбору мусора. Подобные занятия в интерактивном формате проводят для учеников старших классов раз в месяц.

«Надо сказать, что на сегодняшний день Московская область является лидером переработки отходов в Российской Федерации. Нам второй год подряд присуждают первое место среди субъектов России по созданию отрасли переработки отходов», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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Ассоциация общественного контроля в сфере обращения отходов проводит экологические уроки третий год. В мероприятии также участвуют представители министерства ЖКХ Московской области. В этот раз к онлайн-трансляции подключились 854 областные школы. На экологическом уроке ребятам рассказали, как правильно избавляться от ненужных предметов.

«Сама программа говорит о том, чтобы сформировать полезную привычку у нашего подрастающего поколения, у нашей молодежи. Чтобы они осознанно подходили к ненужной упаковке и четко понимали, что такое вторичный материальный ресурс», — отметила председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами Московской области Лилия Белова.

Масштабная программа переработки отходов реализуется в Московской области с 2019 года. В Подмосковье установлено 68 тысяч контейнерных площадок с синими и серыми баками для раздельного сбора мусора. Кроме того, в Клину запустили площадку сбора крупногабаритного мусора «Мегабак», а недавно на территории округа заработал пункт приема одежды.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что к 2026 году новый современный тепличный комплекс «Подмосковье» в Воскресенске выведет Московскую область на первое место по выращиванию овощей в закрытом грунте.

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