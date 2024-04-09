Подмосковье 09 апреля 2024, 19:23 Экологический квест «Чистые игры» пройдет в Балашихе 27 апреля Unsplash

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Экологический квест в рамках акции «Чистые игры» пройдет в конце месяца чистоты и порядка в городском округе Балашиха. Принять участие в мероприятии все желающие смогут бесплатно.

Участники акции помогут привести в порядок в Горенский лесопарк в микрорайоне 1 Мая. Начало сбора участников спортивно-экологического квеста в 11:00. Мероприятие стартует в 12:00. С собой приносить ничего не нужно — весь инвентарь, который пригодится во время уборки леса, выдадут прямо перед уборкой. Нужна только предварительная регистрация на сайте.

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Кроме того, для всех, кто примет участие в квесте «Чистые игры», проведут множество викторин и интересных мастер-классов.

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