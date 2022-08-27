Экологический фестиваль прошел в Балашихе

«Экофест» впервые прошел в Балашихе. Более 1000 горожан приняли участие в мероприятии.

27 августа на площади Ленина в микрорайоне Железнодорожный Балашихи гости фестиваля могли принять участие в мастер-классах и обсудить с экспертами экологию городского округа. Фестиваль стал частью программы Международного фестиваля уличного искусства «Культурный код», стартовавшего в городе 20 августа.

«Здесь столько активностей, это здорово, такого не хватает во многих округах! Радует, что пришло много молодежи. Неделю назад мы привезли к вам праздник уличного искусства, художники расписывают фасады многоэтажек. Я надеюсь, многим нравится то, что они делают», — сказал создатель «Культурного кода» Дмитрий Левочкин.

Тема экологии в Балашихе является одной из приоритетных. На поддержку различных эко проектов и восстановление леса тратится значительная доля городского бюджета.

«Каждый год жители Балашихи активно участвуют в региональных экологических акциях „Наш лес. Посади свое дерево“ и „Лес Победы“. Благодаря этому большая часть леса восстановлена. Благодарю городское управление по образованию за продвижение темы экологии и организацию „Экофеста“. Надеюсь, он будет проходить в городе на регулярной основе», — подчеркнул председатель городского совета депутатов Геннадий Попов.

В фестивале участвовали представители школ, детских школ искусств и детских садов Балашихи. Они подготовили для гостей около 20 тематических площадок, а творческие коллективы города выступили с хореографическими и вокальными номерами.

Целью фестиваля «Экофест» является экологическое просвещение жителей, формирование бережного отношения к окружающей среде и привлечение внимания к вопросам экологии.

Губернатор Андрей Воробьев назвал экологию в Подмосковье бесценной. В регионе реализуется масштабная программа по обустройству 50 лесопарковых зон.