Подмосковье 07 февраля 2024, 13:36 Экологическая акция «Покорми птиц» прошла в парке усадьбы Кривякино Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Воспитанники детского сада «Белочка» в Воскресенске присоединились к экологической акции «Покорми птиц». Ребята из подготовительной группы наполнили кормушки, установленные в парке усадьбы Кривякино.

Акция «Покорми птиц» проходит в Подмосковье каждую зиму. Сотрудники усадьбы Кривякино всегда участвуют в этой общественной инициативе и регулярно подкармливают птиц. Их в усадебном парке обитает более 30 видов.

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В этот раз им помогали воспитанники подготовительной группы детского сада «Белочка» при Лицее имени Стрельцова. Они наполнили кормушки, понаблюдали за птицами и послушали истории о них.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят свыше 70 школ и детских садов в 2024 году.

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