Подмосковье 08 июня 2023, 15:46 Экологическая акция по высадке сеянцев дубов прошла в Клину Комитет лесного хозяйства МО

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Работники Клинского филиала ГКУ МО «Мособллес» и добровольцы всенародного экологического движения «Подари Земле Сад» высадили 200 сеянцев дубов в округе в рамках акции «Восстановим дубравы вместе». Об этом сообщили в комитете лесного хозяйства региона.

«Всенародное экологическое движение „Подари Земле Сад“ занимается посадкой деревьев, охраной окружающей среды, поддержанием и сохранением экологической чистоты на земле. На территории лесного фонда встретились люди разных профессий и возрастов, которых сплотило желание сохранить подмосковный лес», — сообщил старший участковый лесничий Круговского участкового лесничества Клинского филиала ГКУ МО «Мособллес» Олег Кирсанов.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что к осени в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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