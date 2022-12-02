Подмосковье 02 декабря 2022, 18:11 Экологи проверили воду Софряковского водохранилища в Подмосковье Unsplash

Читать 360tv в

Инспекторы Минэкологии Подмосковья провели обследование акватории Софряковского водохранилища в Орехово-Зуевском городском округе и взяли пробы воды. Ранее местный житель сообщил в ведомство, что увидел на поверхности зеленую пленку и заподозрил загрязнение водоема.

На месте экологи осмотрели акваторию и прибрежную зону водохранилища. Пробы воды отправили на анализ в компанию «Мособлэкомониторинг», где жидкость проверили на 13 видов загрязняющих веществ.

Реклама

«По итогам проверки источников несанкционированного сброса в водохранилище не обнаружено. Превышений ПДК загрязняющих веществ в воде также не выявлено», — рассказал о результатах министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Реклама

Причиной появления зеленоватой пленки, которая взволновала местного жителя, скорее всего, является скопление водорослей. Оснований для беспокойства об экологическом состоянии Софряковского водохранилища нет.

Ранее в Минэкологии рассказали об изменении дна и берегов реки Лихотцы в том же Орехово-Зуевском округе, причиной чего стали незаконные земляные работы в СНТ «Родничок» у деревни Костино. Инспекторы потребовали прекратить деятельность.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил строго наказывать за нарушения, касающиеся незаконных сбросов в реки и водоемы.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».