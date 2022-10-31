Экологи опровергли слухи о нашествии бобров в Черноголовке | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 15:39 Экологи опровергли слухи о нашествии бобров в Черноголовке

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Новость о том, что бобры сильно размножились и забивают древесиной реки в городском округе Черноголовка, сообщили местные дачники. Они опасались, что животные станут причиной подтоплений их участков. На место выехали подмосковные экологи.

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«Поскольку бобр относится к категории охотничьих ресурсов, мы направили в Черноголовку специалистов для проверки сведений», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Инспекторы проверили реки Гвозденку и Черноголовку, а также их берега. Именно здесь, по словам дачников и некоторых местных жителей, расплодились бобры. Однако свежие хатки, запруды и подточенные деревья найдены не были, что говорит о невысокой численности популяции.

Позже охотники подтвердили, что лишь несколько семейств бобров постоянно проживают в этих местах. Сильно размножиться они не могут из-за человеческого фактора и интенсивной застройки. Таким образом, дачникам не стоит опасаться подтопления своих участков вследствие жизнедеятельности этих животных.

Ранее стало известно, что в Подмосковье появится еще одна особо охраняемая природная зона. По поручению губернатора Андрея Воробьева, ее создадут в Рузском городском округе.