Еще одна особо охраняемая природная зона появится в Подмосковье | 360°

Подмосковье 22 сентября 2022, 16:48 Поделиться Telegram

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Viber Еще одна особо охраняемая природная зона появится в Подмосковье

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Создание новой особо охраняемой природной территории одобрили на заседании правительства Московской области. Площадь новой рекреационной зоны составит около 1800 гектаров.

Прибрежная рекреационная зона областного значения «Вейна» в Рузском городском округе получит статус особо охраняемой природной территории. Такое решение было принято на заседании правительства Московской области.

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В рекреационную зону входят акватория и прибрежные территории Озернинского водохранилища. Площадь новой особо охраняемой природной территории составляет около 1800 гектаров. «Вейна» стала шестой рекреационной зоной и 264-й особо охраняемой природной территорией Московской области.

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Рекреационные зоны предполагают отдых у воды. В новую такую зону, помимо Озернинского водохранилища, попадут акватории рек Озерны, Вейны, Городенки, Переволочни, Побоинки и Рыкуновки. Особо охраняемая природная территория отличается богатым биоразнообразием: здесь обитают 115 видов позвоночных животных, относящихся к 22 отрядам. В водохранилище и впадающих в него реках обитает не менее 16 видов рыб. Кроме того, на прибрежной территории живут три вида амфибий, один вид рептилий, 73 вида птиц и 23 вида млекопитающих. Популяция озернинского жереха внесена в Красную книгу Московской области. Жерех — хищная пресноводная рыба из семейства карповых.

«Развитие экологического туризма наряду с сохранением биоразнообразия — одно из важнейших направлений нацпроекта „Экология“. Именно поэтому для нас важно создавать ООПТ, в которых наблюдение за ценными экосистемами и редкими видами, охранные мероприятия сочетались бы с возможностью организованного отдыха и туризма. Для этого „Вейна“ разделена на три участка: зоны строгих и умеренных ограничений, а также рекреационно-туристическую зону. В каждой зоне будет действовать свой режим охраны», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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